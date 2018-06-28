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Во Вьетнаме в результате наводнения погибли 22 человека

Происшествия
28 июня, 7:39 UTC+3 ХАНОЙ ХАНОЙ 28, июня. /ТАСС

Девять числятся пропавшими без вести

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ХАНОЙ, 28 июня. /ТАСС/. Сильнейшие за несколько последних лет наводнения на северо-западе Вьетнама, продолжавшиеся с конца прошлой недели, стали причиной гибили 22 человек, еще девять до сих пор числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил в четверг Национальный координационный комитет по борьбе с последствиями стихийных бедствий.

Как отметили в ведомстве, наиболее серьезно от паводка пострадали провинции Лайтяу, Лаокай, Хазянг, а также некоторые районы провинций Тхайнгуен и Йенбай. По предварительным данным, там наводнения и оползни частично или полностью разрушили порядка 1,5 тыс. жилых домов, уничтожили более 1,2 тыс. га сельскохозяйственных угодий, привели к гибели более 6 тыс. голов домашней птицы и скота. Паводок повредил плотины и затопил многие участки автомобильных дорог, в результате чего было серьезно нарушено транспортное сообщение в северо-западном регионе. Материальный ущерб, нанесенный стихией, оценивается в 458 млрд донгов (около $20 млн).

Пострадавшие районы посетила чрезвычайная правительственная комиссия во главе с вице-премьером Чинь Динь Зунгом. Заместитель главы вьетнамского правительства подчеркнул важность оказания своевременной помощи семьям, оказавшимся в заложниках стихии. Всем пострадавшим, по его словам, предоставляется временное жилье и продовольствие. Местные власти принимают все меры для нормализации ситуации в районах, подвергшихся ударам стихии.

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