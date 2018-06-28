После загрязнения бассейна реки Дон возбудили уголовное дело

ИРКУТСК, 28 июня. /ТАСС/. Ущерб от загрязнения бассейна реки Дон ростовской водоснабжающей компанией составил более 200 млн рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил на совещании по природоохранной деятельности в Иркутске с участием генпрокурора РФ Юрия Чайки прокурор Ростовской области Юрий Баранов.

"По факту загрязнения бассейна реки Дон водоснабжающей организацией Аксайского городского поселения, ущерб от которого превысил 214 млн рублей, по материалам природоохранного прокурора возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 247 УК РФ ("Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов")", - сказал он.

По его словам, прокуратура в судебном порядке обязала органы местного самоуправления "организовать надлежащее водоотведение городских стоков, разрабатывается проектно-сметная документация на реконструкцию очистных сооружений".

Баранов сказал, что прокуроры более 30 раз обращались в суды с требованием обязать наиболее крупных загрязнителей обеспечить нормативный сброс сточных вод. "В результате ряд крупных предприятий с отходами первого класса опасности уже имеют собственные очистные сооружения", - добавил прокурор области.