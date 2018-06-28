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СМИ: три человека погибли при взрыве в жилом доме в Германии

Происшествия
28 июня, 10:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

В результате происшествия дом оказался разрушен до основания, обломки разлетелись в радиусе 50 метров

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. По меньшей мере три человека погибли в четверг утром в результате мощного взрыва в жилом доме в Бремене. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на пожарных.

По его сведениям, взрыв произошел на верхнем этаже небольшого дома в районе Хухтинг в 04:30 по местному времени (03:30 мск). Дом оказался разрушен до основания, обломки разлетелись в радиусе 50 метров.

"Я такого никогда раньше не видел", - приводит агентство слова представителя пожарных. Информации о причине происшествия пока не приводится.

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