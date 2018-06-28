Источник: один человек погиб в результате ДТП под Тулой

ТУЛА, 28 июня. /ТАСС/. Один человек погиб и четверо, в том числе двое детей, были доставлены в больницу в результате столкновения легковых автомобилей Toyota RAV4 и Suzuki Vitara под Тулой утром в четверг. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Авария с участием Toyota RAV4 и Suzuki Vitara произошла около 07:20 мск на 161-м км автодороги М-2 в Зареченском округе Тулы. По предварительной информации, погиб один человек. Еще четверо госпитализированы, среди них двое детей", - сказал собеседник агентства.

Пострадавшие доставлены в Тульскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи имени Д. Я. Ваныкина. "Один ребенок госпитализирован с переломом ноги, второй - с черепно-мозговой травмой. Переломы и травмы черепа также получили двое взрослых пострадавших", - отметил источник в экстренных службах.

Движение на трассе М-2 из-за ДТП не перекрывалось.