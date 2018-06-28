Власти КЧР сообщили о том, что региональный минфин работает в штатном режиме

ЧЕРКЕССК, 28 июня. /ТАСС/. Министерство финансов Карачаево-Черкесии работает в штатном режиме, сообщила в среду ТАСС начальник пресс-службы главы и правительства КЧР Людмила Переславцева.

Ранее со ссылкой на источник во властных структурах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) сообщалось, что 27 июня сотрудники правоохранительных органов проводят выемку документов в минфине КЧР. Причины следственных действий, проводимых в министерстве, не обозначались. По данным источника, в частности, выемки проводились в кабинете министра финансов региона Рустама Эльканова, который в настоящее время находится в отпуске.

"Минфин республики работает в штатном режиме", - сказала Переславцева.

Как сообщил в четверг источник в минфине республики, "министр не в отпуске, он не задержан".

В среду ряд Telegram-каналов сообщали и о том, что обыски проходят в кабинете главы КЧР Рашида Темрезова. Однако пресс-секретарь главы региона Людмила Переславцева опровергла эту информацию.