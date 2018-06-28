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В Шанхае мужчина зарезал двух учащихся начальной школы

Происшествия
28 июня, 11:35 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 28, июня. /ТАСС

Также сообщается о двух пострадавших

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ПЕКИН, 28 июня. /ТАСС/. Вооруженный ножом мужчина напал в четверг на четырех человек в Шанхае у ворот Международной начальной школы иностранных языков (Shanghai World Foreign Language Primary School). Как сообщила местная полиция, в результате атаки двое школьников погибли, еще один учащийся и женщина пострадали.

По данным полиции, инцидент произошел в центральном городском районе Сюйхуэй в 11:30 утра по местному времени (6:30 мск).

Нападавший, 29-летний безработный мужчина по фамилии Хуан, напал на троих детей и женщину. От полученных ранений двое школьников скончались на месте, состояние еще одного подростка и взрослого оценивается как стабильное. Отмечается, что мужчина приобрел нож в соседнем супермаркете, и, по словам очевидцев, во время нападения целился в шею жертв.

Полиции удалось задержать подозреваемого на месте преступления. По информации органов безопасности, мужчина заявил, что "совершил нападение из-за мести и отчаяния, так как не мог найти работу".

Инцидент произошел в предпоследний день учебного семестра. Как сообщается, учащиеся направлялись в школу, чтобы узнать результаты экзаменов.

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