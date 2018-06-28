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Члену правления компании "Интер РАО" Цуркан предъявлено обвинение по делу о шпионаже

Происшествия
28 июня, 12:05 дата обновления: 28 июня, 12:49 UTC+3

По словам адвоката, Карина Цуркан свою вину не признает, она считает, что дело направлено на смещение ее с занимаемой должности

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение члену правления компании "Интер РАО" Карине Цуркан в рамках уголовного дела о шпионаже в пользу Румынии. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Дмитрий Цуприк.

"Цуркан предъявлено обвинение", - сказал адвокат, подчеркнув, что Цуркан не признает вины и отвергает обвинение. "Цуркан вину не признает, не понимает, в чем ее обвиняют, и не понимает, что она совершила. Она считает, что это дело направлено на смещение ее с занимаемой должности", - отметил Цуприк.

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Мосгорсуд признал в четверг законным арест Карины Цуркан по делу о шпионаже, оставив без удовлетворения жалобу защиты. Ранее она была арестована Лефортовским судом по ходатайству следственных органов на срок до 13 августа.

Согласно данным из дипломатических источников, Цуркан ранее отказалась от гражданства Молдавии и получила румынский паспорт. МИД Румынии уже сделал запрос о причинах задержания Цуркан.

На сайте "Интер РАО" указывается, что Карина Валерьевна Цуркан входит в состав правления компании. Согласно данным на странице компании, Цуркан окончила Международный независимый университет Молдовы и Испанский консорциум университетов IUP (МВА), с 2012 года является руководителем блока трейдинга ПАО "Интер РАО", владеет 0,0354% уставного капитала. 19 июня в "Интер РАО" ТАСС сообщили, что Цуркан находится в отпуске.

Цуркан инкриминируется статья 276 УК РФ ("Шпионаж"), максимальное наказание по ней - 20 лет лишения свободы. Согласно УК РФ, статья о шпионаже вменяется в России лишь иностранным гражданам (в случае, если в шпионаже обвиняется гражданин РФ, ему вменяется статья о госизмене).

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