В Башкирии вынесли приговор виновнику февральского ДТП с 10 погибшими

УФА, 28 июня. /ТАСС/. Суд в Башкирии приговорил к трем годам колонии-поселения водителя грузовика, который в феврале этого года столкнулся на трассе с пассажирским микроавтобусом, что привело к гибели 10 человек. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Иглинском районном суде.

"Водитель признан виновным по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Ему назначено три года лишения свободы в колонии-поселении", - сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что водитель грузовика на 1548-м км трассы М-5 "Урал" не справился с управлением и столкнулся с пассажирским микроавтобусом в Башкирии. В результате погибли 10 человек, еще несколько пострадали.