Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 63.29
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Башкирии вынесли приговор виновнику февральского ДТП с 10 погибшими

Происшествия
28 июня, 12:17 UTC+3 УФА УФА 28, июня. /ТАСС

Водителя грузовика приговорили к трем годам колонии

Поделиться
Материал из 1 страницы

УФА, 28 июня. /ТАСС/. Суд в Башкирии приговорил к трем годам колонии-поселения водителя грузовика, который в феврале этого года столкнулся на трассе с пассажирским микроавтобусом, что привело к гибели 10 человек. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Иглинском районном суде.

"Водитель признан виновным по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Ему назначено три года лишения свободы в колонии-поселении", - сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что водитель грузовика на 1548-м км трассы М-5 "Урал" не справился с управлением и столкнулся с пассажирским микроавтобусом в Башкирии. В результате погибли 10 человек, еще несколько пострадали.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Башкортостан
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Норвежские ученые предсказали климатическую катастрофу в Баренцевом море
2
"Северный поток - 2" может быть проложен в обход Дании в случае ее отказа
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
Fox News: Трамп и Путин встретятся в Хельсинки
5
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
6
Москалькова рассказала о состоянии Сенцова
7
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости