Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 63.29
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ущерб от паводка в Якутии превысил 1,3 млрд рублей

Происшествия
28 июня, 12:50 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 28, июня. /ТАСС

Более 5 тыс. жителей обратились за материальной помощью

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЯКУТСК, 28 июня. /ТАСС/. Общая сумма ущерба от масштабного паводка в 14 районах Якутии весной и в начале июня, по предварительным данным, превысила 1,3 млрд рублей. Об этом на заседании правительственной комиссии с участием замглавы МЧС РФ Павла Барышева сообщил заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства региона Эдуард Пихтин.

Ранее власти региона прогнозировали объем ущерба от стихии в диапазоне от 800 млн до 1,1 млрд рублей.

"Предварительно, ущерб составил 1 млрд 348 млн 950 тыс. рублей", - сказал он, отметив, что власти оказывают всестороннюю помощь жителям, ликвидируют последствия стихии, принято решение о продлении отопительного сезона для просушки подтопленных домов.

По данным властей, с мая из-за разлива Лены, Алдана, Амги, Колымы и малых рек в 14 районах Якутии были затоплены свыше 1,4 тыс. жилых домов. Более 5 тыс. жителей обратились за материальной помощью. В республике был введен режим чрезвычайной ситуации.

В освободившихся от воды населенных пунктах работают спасатели, идут аварийно-восстановительные работы по просушке домов и расчистке территорий.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Якутия
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Норвежские ученые предсказали климатическую катастрофу в Баренцевом море
2
"Северный поток - 2" может быть проложен в обход Дании в случае ее отказа
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
Fox News: Трамп и Путин встретятся в Хельсинки
5
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
6
Москалькова рассказала о состоянии Сенцова
7
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости