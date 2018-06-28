Ущерб от паводка в Якутии превысил 1,3 млрд рублей

ЯКУТСК, 28 июня. /ТАСС/. Общая сумма ущерба от масштабного паводка в 14 районах Якутии весной и в начале июня, по предварительным данным, превысила 1,3 млрд рублей. Об этом на заседании правительственной комиссии с участием замглавы МЧС РФ Павла Барышева сообщил заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства региона Эдуард Пихтин.

Ранее власти региона прогнозировали объем ущерба от стихии в диапазоне от 800 млн до 1,1 млрд рублей.

"Предварительно, ущерб составил 1 млрд 348 млн 950 тыс. рублей", - сказал он, отметив, что власти оказывают всестороннюю помощь жителям, ликвидируют последствия стихии, принято решение о продлении отопительного сезона для просушки подтопленных домов.

По данным властей, с мая из-за разлива Лены, Алдана, Амги, Колымы и малых рек в 14 районах Якутии были затоплены свыше 1,4 тыс. жилых домов. Более 5 тыс. жителей обратились за материальной помощью. В республике был введен режим чрезвычайной ситуации.

В освободившихся от воды населенных пунктах работают спасатели, идут аварийно-восстановительные работы по просушке домов и расчистке территорий.