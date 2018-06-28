Суд в Брянске приговорил к заключению 25 членов группы наркоторговцев

БРЯНСК, 28 июня. /ТАСС/. Советский районный суд Брянска признал виновными и приговорил к заключению в колониях 25 членов организованной преступной группы за незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

"Уголовные дела против 25 участников организованной преступной группы были возбуждены по статьям, касающимся незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере, их контрабанды, действий в составе организованной группы. Суд вынес обвинительный приговор, в зависимости от степени вины назначены сроки лишения свободы - от 2,7 лет до 13,5 лет", - уточнили в ведомстве. Отбывать наказание осужденные будут в колониях строгого и общего режимов.

По данным прокуратуры, преступная группа действовала на территории Брянской, Калужской и Тверской областей с августа 2015 года по март 2016 года. "Преступники занимались сбытом синтетических наркотиков. Для их продажи использовали так называемые закладки. Эта деятельность была раскрыта и пресечена в 2016 году, из незаконного оборота изъято более 8 кг наркотиков", - отметили в пресс-службе.