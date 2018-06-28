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В минздраве Ульяновской области проходят обыски

Происшествия
28 июня, 13:08 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 28, июня. /ТАСС

Председатель правительства региона Александр Смекалин уточнил, что предметом обысков является соблюдение законности деятельности ведомства в сфере закупок

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УЛЬЯНОВСК, 28 июня. /ТАСС/. Управление ФСБ по Ульяновской области проводит обыски в министерстве здравоохранения, семьи и социального благополучия региона, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства.

"В региональном минздраве проходят обыски по поручению Следственного комитета", - уточнили в пресс-службе.

Председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин сообщил, что предметом обысков является соблюдение законности деятельности ведомства в сфере закупок.

"От лица правительства Ульяновской области мы гарантируем всестороннее содействие следственным органам для проведения полного и объективного расследования для исключения коррупционных факторов. Мы считаем недопустимыми любые нарушения в сферах исполнения государственных закупок, использования государственного имущества и расходования бюджетных средств", - привели слова Смекалина в его пресс-службе.

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