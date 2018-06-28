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Директора Дальневосточного института управления РАНХИГС арестовали по обвинению в растрате

Происшествия
28 июня, 14:02 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 28, июня. /ТАСС

Пока что Вячеслава Кушнарева отправили на домашний арест на два месяца

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ХАБАРОВСК, 28 июня. /ТАСС/. Центральный районный суд Хабаровска отправил под арест на два месяца директора Дальневосточного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы Вячеслава Кушнарева, его обвиняют в растрате. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Центральный районный суд арестовал на два месяца, до 25 августа, Кушнарева, директора Дальневосточного института управления РАНХИГС", - сказал сотрудник суда.

Он сообщил, что Кушнарева обвиняют по ч.4 ст.160 УК РФ ("Растрата").

Вячеслав Кушнарев стал директором института осенью 2016 года.

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