Директора Дальневосточного института управления РАНХИГС арестовали по обвинению в растрате

ХАБАРОВСК, 28 июня. /ТАСС/. Центральный районный суд Хабаровска отправил под арест на два месяца директора Дальневосточного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы Вячеслава Кушнарева, его обвиняют в растрате. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Центральный районный суд арестовал на два месяца, до 25 августа, Кушнарева, директора Дальневосточного института управления РАНХИГС", - сказал сотрудник суда.

Он сообщил, что Кушнарева обвиняют по ч.4 ст.160 УК РФ ("Растрата").

Вячеслав Кушнарев стал директором института осенью 2016 года.