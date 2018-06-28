Уполномоченный по правам человека в Москве была госпитализирована после ДТП

Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева © Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева попала в дорожно- транспортное происшествие в центре Москвы в среду. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне на улице Гиляровского в районе дома 61/1 произошло столкновение автомобилей Audi и Дучгы. В результате ДТП пострадала пассажир Фгвш - уполномоченная по правам человека в Москве Татьяна Потяева", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что ДТП произошло в среду около 18:30 мск.

По его словам, пассажир была госпитализирована в НИИ им. Склифосовского. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.