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Уполномоченный по правам человека в Москве была госпитализирована после ДТП

Происшествия
28 июня, 14:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Источник в правоохранительных органах сообщил, что ДТП произошло вечером в среду

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Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева

Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева попала в дорожно- транспортное происшествие в центре Москвы в среду. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне на улице Гиляровского в районе дома 61/1 произошло столкновение автомобилей Audi и Дучгы. В результате ДТП пострадала пассажир Фгвш  - уполномоченная по правам человека в Москве Татьяна Потяева", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что ДТП произошло в среду около 18:30 мск.

По его словам, пассажир была госпитализирована в НИИ им. Склифосовского. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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