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Часть руководства администрации Каспийска допрошена по делу экс-чиновников Дагестана

Происшествия
28 июня, 14:52 дата обновления: 28 июня, 15:13 UTC+3

Некоторых чиновников регионального правительства обвиняют в хищении при реализации соцпрограмм

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Часть руководства администрации дагестанского города Каспийска допрошены в качестве свидетелей в рамках уголовного дела бывших членов правительства республики, обвиняемых в хищении средств из бюджета региона при реализации соцпрограмм. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По делу проведено большое количество следственных действий, допрошено большое количество свидетелей, в число которых входит и часть руководства администрации Каспийска", - сказал источник, отказавшись называть фамилии и должности свидетелей, ссылаясь на тайну следствия.

Уголовное дело по факту хищения денег, выделенных из бюджета Дагестана для реализации соцпрограмм, ведет Главное управление по расследованию особо важных дел СК РФ. В хищениях обвиняются бывшие члены правительства Дагестана: врио премьера Абдусамад Гамидов, врио вице-премьера Шамиль Исаев, министр образования Шахабас Шахов и врио вице-премьера - врио министра экономики Раюдин Юсуфов, а также заместитель мэра Каспийска Вадим Ханвердиев. Все они находятся под стражей, кроме Ханвердиева, который заключен под домашний арест.

По данным СК, общая сумма ущерба от действий фигурантов дела превышает 100 млн рублей, никто из них вину не признает. Суд также арестовал их имущество и денежные средства на сотни миллионов рублей.

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