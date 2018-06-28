Суд в Петербурге не стал повторно отправлять в СИЗО обвиняемого в хищениях бизнесмена

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Красногвардейский районный суд отказал следователям и не стал заключать бизнесмена Марка Броновского под стражу, отправив под домашний арест в рамках дела о мошенничестве на полмиллиарда рублей. Об этом в четверг сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Ранее ТАСС сообщал, что Приморский районный суд Петербурга отпустил Броновского из СИЗО под домашний арест в рамках другого уголовного дела о хищении около 430 млн рублей из бюджета РФ под видом возмещения НДС, но спустя несколько часов после этого бизнесмена опять задержали по новому делу, в рамках которого предпринимателю сегодня избрали меру пресечения.

"Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Марка Броновского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), сроком по 23 августа 2018 года", - сказано в сообщении пресс-службы судов.

По версии следствия, в рамках нового уголовного дела, также связанного с НДС, Броновский и его отец, будучи руководителями группы компаний "Сотранс", вместе с группой лиц решили похитить деньги из бюджета РФ, путем незаконного возмещения налога на добавочную стоимость при строительстве объектов комплекса по обслуживанию и продаже грузовых автомобилей, осуществляемом в рамках договоров генерального подряда, заключенных между ООО "Сотранс сити" и ООО "Сотранс строй". Фигуранты оформили подложные первичные документы, в которые внесли недостоверные сведения о стоимости работ, умышленно завысив их, в дальнейшем предъявив к возмещению и получив на счета подконтрольных организаций более полумиллиарда рублей.

Что касается первого уголовного дела, то, по версии следствия, с 2006 года по 2014 год Марк Броновский, который имеет гражданство России и США, совместно с адвокатом Александром Шведом организовал преступное сообщество и совместно с подельниками похитил почти 430 млн рублей из бюджета страны также под видом возмещения НДС подконтрольным им коммерческим организациям, кроме того, участники сообщества совершили пять покушений на хищение бюджетных средств на сумму более 435,3 млн рублей. В целях возмещения причиненного государству ущерба и исполнения взыскания в виде штрафа следствие наложило арест на имущество обвиняемых, в том числе на принадлежащий Броновскому имущественный комплекс, на сумму более 1 млрд рублей.

Ранее арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области взыскал с Броновского более 2 млрд рублей по иску американской компании грузопассажирских перевозов Sorby Transportation. Как следует из определения суда, заявитель требовал от Броновского вернуть займ, который компания перекупила по договору уступки в организации Reigate Solutions S. A., где Броновкий брал эти деньги.