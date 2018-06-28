Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 63.29
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: в Греции спасли россиянку, которую унесло в море на 14 часов

Происшествия
28 июня, 16:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Женщину доставили в городскую больницу

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 28 июня. Власти города Ретимнон (остров Крит, Греция) сообщили в четверг о спасении 55-летней россиянки, которое унесло сильным течением в море. Как отмечает газета "Катимерини", она пробыла в море порядка 14 часов.

По сведениям издания, женщина плавала на надувном матрасе в тот момент, когда течение и стало уносить ее от берега. Муж и дочь заподозрили неладное после того, как она не вернулась в отель.

После этого были организованы поиски, туристку обнаружила с воздуха береговая охрана. Россиянка была доставлена в городскую больницу, информация о ее состоянии не приводится.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Греция Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему банк может заблокировать вашу карту
2
Норвежские ученые предсказали климатическую катастрофу в Баренцевом море
3
"Интер РАО" вывело из правления Карину Цуркан, обвиняемую в шпионаже
4
Серена Уильямс отказалась сдавать допинг-тест, пожаловавшись на предвзятое отношение
5
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
6
"Северный поток - 2" может быть проложен в обход Дании в случае ее отказа
7
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости