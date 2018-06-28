Суд 16 июля рассмотрит иск администрации Волоколамска к оператору свалки "Ядрово"

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Московской области рассмотрит иск администрации городского поселения Волоколамск Московской области к оператору местного полигона бытового мусора "Ядрово" - ООО "Ядрово" об остановке работы свалки 16 июля. Соответствующая информация была опубликована в картотеке арбитражных дел.

"Принять заявление администрации городского поселения Волоколамск Волоколамского муниципального района Московской области к производству. <…> Назначить собеседование со сторонами и проведение предварительного судебного заседания на 16.07.2018", - говорится в определении суда.

Согласно материалам картотеки, администрация Волоколамска подала иск 20 июня 2018 года, суд принял его в производство 26 июня. Ранее другая инстанция - администрация Волоколамского муниципального района подавала в Арбитражный суд Московской области иск к ООО "Ядрово" об отмене принятого на собрании акционеров компании решения. Это требование суд полностью отклонил 27 июня, соответствующие данные содержатся в карточке дела.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что на собрании акционеров ООО "Ядрово" якобы было принято решение об исключении администрации района из состава владельцев компании. Согласно данным СПАРК, муниципалитету принадлежит 25% юридического лица.

Однако один из миноритариев ООО "ЦМПТ (компании принадлежит 75% "Ядрово" - прим. ТАСС) Алексей Волошин, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, опроверг данные о том, что на собрании принималось какое-то решение по владению компанией. "Провели собрание акционеров "Ядрово" надлежащим образом уведомили администрацию. Они не пришли и потом подали иск. Обычное отчетное собрание, где подвели итоги и прибыль отправили на развитие общества - вот два решения, которые были приняты", - сказал он.

В пресс-службе администрации Волоколамского района отказались прокомментировать ТАСС суть искового требования.

История вопроса

С февраля 2018 года жители Волоколамского района жаловались на неприятный запах, распространяющийся с полигона "Ядрово". 21 марта 77 школьников обратились к врачам из-за плохого самочувствия, их родители связали происшествие с очередным выбросом свалочного газа с полигона. Позднее врачи опровергли эту версию. Однако в качестве компенсационной меры власти Московской области предложили местным жителям получить бесплатные путевки на отдых.

14 апреля старую, заполненную мусором часть полигона, с которой распространялся неприятный запах, закрыли для приема отходов и к 14 июня возвели на ней систему утилизации газа. По словам заместителя председателя правительства Подмосковья и спецпредставителя губернатора по экологии Александра Чупракова, после накрытия склонов свалки специальным изоляционным материалом проблема неприятного запаха с полигона будет окончательно решена.