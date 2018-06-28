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Адвокат: Франция сняла обвинения с Сулеймана Керимова

Происшествия
28 июня, 18:10 UTC+3 ПАРИЖ 28, июня. /ТАСС

Политику вернут паспорт и залог

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Сулейман Керимов

Сулейман Керимов

© EPA-EFE/YURI KOCHETKOV

ПАРИЖ, 28 июня. /ТАСС/. Суд города Экс-ан-Прованс снял все обвинения с российского политика и предпринимателя Сулеймана Керимова. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг адвокат российского сенатора Никита Сычев.

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Ситуация вокруг сенатора Сулеймана Керимова

"В четверг во Франции сняты все обвинения с Сулеймана Керимова. Ему будет возвращен паспорт и внесенный им залог. Никаких обвинений во Франции против Керимова больше не выдвигается", - сказал адвокат. Сычев отметил, что не станет комментировать решение суда и раскрывать подробности принятого постановления или его мотивировку.

В следственной палате суда отказались что-либо сообщать по данному вопросу, заявив, что информация будет предоставлена только по завершении дела, в котором Керимов являлся лишь одним из фигурантов.

Член Совета Федерации Сулейман Керимов был задержан сотрудниками французской полиции в аэропорту Ниццы в ночь на 21 ноября прошлого года по подозрению в незаконных сделках при покупке недвижимости во Франции. Сразу после поступления информации о произошедшем на место выехали сотрудники генконсульства РФ.

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На следующий день парламентарию были предъявлены обвинения по статье "Отмывание денег с уклонением от уплаты налогов", при этом суд Ниццы после слушания постановил отпустить сенатора на свободу под залог в €5 млн и с ограничением свободы перемещений. С тех пор Керимов был обязан регулярно отмечаться в одном из местных полицейских участков.

Затем дело было передано судье-следователю, все действия которого защищены тайной следствия. В январе Керимов получил разрешение от судьи-следователя совершить краткую трехдневную поездку в Россию, чтобы навестить близкого родственника, в дальнейшем он получил еще несколько таких разрешений.

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Персоны
Керимов, Сулейман Абусаидович
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