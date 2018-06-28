Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 63.29
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд арестовал главу карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева

Происшествия
28 июня, 18:28 дата обновления: 28 июня, 18:40 UTC+3

Он обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери

Поделиться
Материал из 1 страницы
Юрий Дмитриев

Юрий Дмитриев

© Игорь Подгорный/ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 28 июня. /ТАСС/. Петрозаводский городской суд арестовал на два месяца руководителя карельского "Мемориала" 62-летнего Юрия Дмитриева по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. Об этом в четверг журналистам сообщил его адвокат Виктор Ануфриев.

"Арестовали на два месяца, до 28 августа, наверное, так получается", - сказал Виктор Ануфриев по итогам закрытого судебного заседания.

Смотрите также

СК возбудил новое уголовное дело в отношении главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева

Адвокат главы карельского "Мемориала" сообщил о задержании своего подзащитного

ВС Карелии приобщил экспертизу дочери главы отделения "Мемориала" к делу о детском порно

По словам Ануфриева, следователь требовал заключить Дмитриева под арест, а сам он просил суд избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде. Защитник отметил, что обвинение основывается на объяснении приемной дочери правозащитника. "Из нее выдавили какую-то фразу, а так нет никаких доказательств, что он совершил то, в чем его пытаются обвинить. Объяснение не является доказательством по Уголовно-процессуальному кодексу", - отметил защитник.

Ранее сегодня сообщалось, что в отношении Дмитриева возбуждено новое уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста"). По версии следствия, с 2012 по 2016 годы подозреваемый совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней приемной дочери.

27 июня Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Дело Дмитриева о детской порнографии

Дмитриев, который известен как один из открывателей крупнейшего места захоронений жертв политических репрессий в Карелии, был арестован 15 декабря 2016 года, а 27 января 2018 года вышел из СИЗО под подписку о невыезде. В защиту руководителя карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" выступили Союз журналистов Карелии и известные в России деятели культуры.

По версии следствия, с 2008 года по 2015 год Дмитриев неоднократно фотографировал обнаженную приемную дочь 2005 года рождения, с которой проживал совместно, для изготовления порнографических материалов. Кроме того, он незаконно хранил дома основную часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, конструкция которого была изменена кустарным способом.

В апреле Петрозаводский городской суд оправдал 62-летнего правозащитника по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. Дмитриев был признан виновным лишь в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. Суд приговорил его к 2,5 года ограничения свободы, но с учетом проведенного под арестом времени Дмитриеву необходимо три месяца отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции ФСИН.

14 июня Верховный суд Карелии по результатам рассмотрения апелляционных жалоб отменил приговор первой инстанции и направил дело в горсуд Петрозаводска на пересмотр в новом составе. Ему была назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Карелия
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему банк может заблокировать вашу карту
2
Серена Уильямс отказалась сдавать допинг-тест, пожаловавшись на предвзятое отношение
3
Норвежские ученые предсказали климатическую катастрофу в Баренцевом море
4
"Нафтогаз" оспорит в суде Швеции приостановку решения по делу "Газпрома"
5
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
6
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
7
РБК: РСПП предложил запустить в России несколько пенсионных систем
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости