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Пожарные тушат возгорание на мусорном полигоне "Непейно" в Подмосковье

Происшествия
28 июня, 18:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Власти Дмитровского района не исключают поджог

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Пожарные тушат возгорание на действующем мусорном полигоне "Непейно" в Дмитровском районе Московской области, власти не исключают поджог и допускают возможность введения режима ЧС. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела по лесному хозяйству и экологии администрации муниципалитета Игорь Невский.

"В начале второго [часа] появился дым. Понятно, что это было возгорание. Не исключаем в данном случае поджог. <…> Если [пожар] не локализуется и не затушится в ближайшие часы, возможно, будем вводить режим ЧС", - сказал он, отметив, что решать вопрос о введении режима чрезвычайной ситуации на территории муниципалитета или отдельных объектов должен глава района.

Невский также добавил, что администрация попросила Министерство экологии и природопользования Московской области проверить, правильно ли оператор полигона компания "Эко-Жилком" эксплуатирует "Непейно".

"Заместитель главы [администрации] по безопасности и все его сотрудники, курирующие это направление в администрации, находятся [на полигоне]. Как только информация поступила о возгорании, были подняты пожарные части по тревоге", - сказал Невский.

По его словам, на самой свалке, по данным ее оператора, достаточно грунта, чтобы засыпать очаги воспламенения.

Ранее, 2 июня, начал тлеть закрытый полигон бытовых отходов "Часцы" в Одинцовском районе Подмосковья, его тушили три дня. 27 июня задымилась незаконная свалка в Раменском районе, очаги возгорания локализовали в тот же день.

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