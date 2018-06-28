Два человека пострадали при взрыве бытового газа в квартире жилого дома в Калмыкии

ТАСС, 28 июня. Два человека, в том числе 15-летняя девочка, пострадали при взрыве бытового газа в квартире жилого дома в поселке Малые Дербеты в Калмыкии. По предварительным данным, их жизни ничего не угрожает, сообщил в четверг ТАСС врио главы Малодербетовского района Саранг Лиджиев.

"Произошел взрыв бытового газа в двухэтажном доме, в котором расположены 16 квартир. Пострадала 15-летняя девочка, у нее отравление угарным газом, она находится под наблюдением. Собственник квартиры, где произошел хлопок, находится в больнице. По предварительным данным, его состояние не вызывает серьезных опасений у медиков, но у него есть ожоги, около 40% тела", - уточнил Лиджиев.

По его словам, на месте происшествия работают все необходимые службы, дом полностью отключен от газа, в поврежденном подъезде также отключена электроэнергия.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил ТАСС, что в поселке Малые Дербеты в квартире на первом этаже двухэтажного кирпичного дома произошел взрыв бытового газа. После взрыва возникло возгорание на площади 25 кв. м, пожар потушен. Взрыв повредил межкомнатные перегородки и выбил стекла. Для жильцов подготовлен пункт временного размещения, но они выбрали переезд к родственникам.