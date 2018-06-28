В транспортном управлении Саратова прошли обыски

САРАТОВ, 28 июня. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в МУ "Транспортное управление" Саратова в четверг. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города со ссылкой на главу Саратова Михаила Исаева.

"Михаил Исаев знает о том, что сложилась такая ситуация и подтверждает информацию о проведении обысков", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что причины, по которым были проведены обыски, пока не уточняются, но глава города следит за ситуацией.

Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщили, что обыски проводят сотрудники регионального УФСБ. ТАСС не располагает комментариями МВД и УФСБ по данному вопросу.