Под Тамбовом загорелся локомотив пассажирского поезда

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Локомотив пассажирского состава Новосибирск - Белгород загорелся в Тамбовской области, никто не пострадал, сообщил в четверг ТАСС источник в экстренных службах.

"В Тамбовской области загорелся локомотив поезда сообщением Новосибирск - Белгород, по предварительным данным, никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.

По его данным, пассажирский состав сейчас находится в нескольких километрах от Тамбова.

Пожарные ликвидировали возгорание, сообщил в ТАСС источник в экстренных службах. "Пожар в двигателе тепловоза пассажирского поезда № 123 Новосибирск-Белгород потушен. Его площадь составила 1 кв. метр", - сказал собеседник агентства.

Поезд, в котором находятся почти 500 пассажиров, отправился с запасным локомотивом.