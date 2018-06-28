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При пожаре на АЗС в Чечне пострадали пять человек

Происшествия
28 июня, 21:44 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 28, июня. /ТАСС

Ранее источник ТАСС сообщал, что четыре цистерны с топливом взорвались на автозаправочной станции в республике

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ГРОЗНЫЙ, 28 июня. /ТАСС/. Пять человек обратились за медицинской помощью после взрыва и пожара на автозаправочной станции на окраине станицы Гребенская в Чечне, сообщил в четверг ТАСС дежурный республиканского Центра медицины катастроф.

Ранее источник ТАСС сообщал, что четыре цистерны с топливом взорвались на автозаправочной станции в республике. Территория вокруг места ЧП оцеплена. В резервуарах находилось 50 кубометров горючего. Информация о пострадавших ранее отсутствовала.

"Пять человек пострадали при пожаре. Выясняем степень тяжести", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС ранее в пресс-службе регионального главка МЧС, спасатели ликвидировали пожар в 20:57, площадь составила 500 кв. м.

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