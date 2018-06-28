MSNBC: шесть человек погибли, 22 ранены при стрельбе в редакции местной газеты в США

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Шесть человек погибли, 22 получили ранения в результате стрельбы на территории главного офиса газеты Capital Gazette в Аннаполисе (штат Мэриленд). Об этом сообщила в четверг телекомпания MSNBC.

По ее данным, полицейские назвали произошедшее "локальным инцидентом", а не терактом. По словам заместителя пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс, президент Дональд Трамп проинформирован о стрельбе.

По данным газеты The Baltimore Sun, которой принадлежит Capital Gazette, подозреваемый выстрелил в стеклянную дверь редакции, вошел в здание, а затем открыл огонь по журналистам.

Местные правоохранительные органы эвакуировали здание редакции, сотрудники которой выходили из него с поднятыми руками. Вокруг офиса кружит полицейский вертолет, более 15 патрульных автомобилей стоят у входа. Все близлежащие улицы перекрыты.

Как сообщил журналистам шериф Рон Бэйтмен, подозреваемый в стрельбе арестован. В данный момент полиция ищет в редакции его возможных сообщников.

Capital Gazette считается одним из старейших изданий в стране, которое было основано в 1727 году и носило тогда название The Maryland Gazette.