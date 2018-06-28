Пять человек погибли в результате стрельбы в редакции одной из старейших газет США

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Пять человек погибли результате стрельбы на территории главного офиса одного из старейших в США изданий Capital Gazette в Аннаполисе (штат Мэриленд). Об этом заявил руководитель местного полицейского управления Стивен Шу на брифинге для журналистов, который транслировали местные телекомпании.

"По информации, которая у нас имеется на данный момент, пять человек погибли, еще несколько тяжело ранены, - отметил он. - Стрелявший находится под стражей и был допрошен".

Сотрудники полиции также обнаружили на месте стрельбы предмет, предположительно являющийся взрывным устройством. Как заявил руководитель окружной полиции Билл Крампфт, правоохранители позаботились об этом предмете.

По его словам, на месте происшествия работают саперы. "Мы считаем, что других взрывных устройств там нет", - добавил Крампфт.

В свою очередь Стив Шу в эфире телеканала CNN уточнил, что власти пока не располагают точной информацией относительно того, какое это было устройство. Он не исключил, что речь идет о емкости с воспламеняющейся жидкостью, возможно бензином.

Крампфт отметил, что на месте инцидента в данный момент проводятся следственные действия, никакой опасности для общественности нет. "В здании больше нет людей, представляющих опасность для кого-либо", - добавил он.

В полиции полагают, что произошедшее не является терактом. По словам представителей Белого дома, президент Дональд Трамп проинформирован о ЧП.