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Суд рассмотрит вопросы о возврате $2 млн Феоктистову и снятии ареста с имущества Улюкаева

Происшествия
29 июня, 0:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Заседание начнется в 09:00 мск

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы в пятницу рассмотрит ходатайство генерала ФСБ Олега Феоктистова, который просит вернуть ему $2 млн, переданных главе "Роснефти" Игорю Сечину для следственного эксперимента по даче взятки бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву. Рассмотрение назначено на 09:00 мск.

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Второе исковое заявление - от адвокатов осужденного Улюкаева о снятии ареста с его имущества - намечено к рассмотрению в суде в 09:30 мск. Улюкаев был приговорен к восьми годам колонии и штрафу в размере 130 млн рублей. Осужденный может просить снять арест с имущества после выплаты назначенного судом штрафа.

Улюкаев был осужден 15 декабря 2017 года, Мосгорсуд признал данный приговор суда законным. Как заявлял прокурор в суде первой инстанции, в октябре 2016 года Улюкаев потребовал взятку у главы "Роснефти" за положительный отзыв на сделку по покупке акций "Башнефти", угрожая в случае отказа препятствовать отрицательными заключениями законным действия компании по иным ее сделкам.

Улюкаев в суде неоднократно заявлял, что стал жертвой провокации. Согласно версии защиты, бывший министр получил от главы "Роснефти" сумку с $2 млн, будучи уверенным, что в ней находится вино.

Он стал первым федеральным министром в России, задержанным при исполнении полномочий. В ноябре 2016 года президент РФ Владимир Путин своим указом отправил Улюкаева в отставку в связи с утратой доверия.

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