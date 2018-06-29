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Источник: задержанных в Ульяновске по делу о медицинских закупках доставят в Москву

Происшествия
29 июня, 0:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Собеседник агентства также уточнил, что дело ведет центральный аппарат Следственного комитета, поэтому материалы поступят в Басманный суд Москвы

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Следственные органы планируют доставить в Москву для обращения в суд с ходатайством о заключении под стражу нескольких руководящих сотрудников администрации Ульяновской области и компании "Ульяновскфармация", которые были задержаны накануне в рамках дела о хищении около 3,5 млрд рублей, выделенных на закупки медицинской техники и лекарственных препаратов. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В результате следственных действий, в том числе обысков в минздраве Ульяновской области, областном Законодательном собрании и компании "Ульяновскфармация", были собраны достаточные доказательства причастности задержанных чиновников и сотрудников частной компании к хищениям, что дает следствию основания для обращения в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказал собеседник агентства, уточнив, что дело ведет центральный аппарат Следственного комитета России, поэтому материалы поступят в Басманный суд Москвы.

Согласно официальной информации, Управление ФСБ по Ульяновской области в четверг по поручению СК РФ провело обыски в министерстве здравоохранения, семьи и социального благополучия региона.

Председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин сообщил, что предметом обысков является соблюдение законности деятельности ведомства в сфере закупок. Согласно информации источника ТАСС, фигуранты дела подозреваются в создании организованной группы, способствовавшей победам на тендерах подконтрольным им компаниям с одновременным завышением цен на поставляемую медицинскую продукцию.

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