Источник: задержанных в Ульяновске по делу о медицинских закупках доставят в Москву

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Следственные органы планируют доставить в Москву для обращения в суд с ходатайством о заключении под стражу нескольких руководящих сотрудников администрации Ульяновской области и компании "Ульяновскфармация", которые были задержаны накануне в рамках дела о хищении около 3,5 млрд рублей, выделенных на закупки медицинской техники и лекарственных препаратов. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В результате следственных действий, в том числе обысков в минздраве Ульяновской области, областном Законодательном собрании и компании "Ульяновскфармация", были собраны достаточные доказательства причастности задержанных чиновников и сотрудников частной компании к хищениям, что дает следствию основания для обращения в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказал собеседник агентства, уточнив, что дело ведет центральный аппарат Следственного комитета России, поэтому материалы поступят в Басманный суд Москвы.

Согласно официальной информации, Управление ФСБ по Ульяновской области в четверг по поручению СК РФ провело обыски в министерстве здравоохранения, семьи и социального благополучия региона.

Председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин сообщил, что предметом обысков является соблюдение законности деятельности ведомства в сфере закупок. Согласно информации источника ТАСС, фигуранты дела подозреваются в создании организованной группы, способствовавшей победам на тендерах подконтрольным им компаниям с одновременным завышением цен на поставляемую медицинскую продукцию.