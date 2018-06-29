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CBS: стрелок в Мэриленде повредил себе пальцы, чтобы было сложнее установить его личность

Происшествия
29 июня, 2:05 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 29, июня. /ТАСС

По информации источника телеканала, власти пока не могут выяснить имя подозреваемого

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НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Подозреваемый в стрельбе в редакции издания Capital Gazette в Аннаполисе (штат Мэриленд) умышленно повредил себе кожу на пальцах, чтобы помешать установить его личность путем снятия отпечатков. Об этом сообщил в четверг телеканал CBS.

По сведениям его источника, власти пока не могут выяснить имя подозреваемого. Известно, что это длинноволосый белый мужчина, предположительно, не старше 30 лет. Он не идет на сотрудничество со следствием. Подозреваемый был задержан в то время, когда прятался под одним из столов, документов у него при себе не было.

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Как отмечает телеканал, власти пытаются установить личность предполагаемого преступника иными методами. В их числе поиск похожих лиц в базе фотографий с паспортов и водительских прав. Следователи также пытаются выяснить, бывал ли мужчина раньше в редакции и как проник в здание. По словам одного из источников, стрельбу вели очень быстро, это может говорить в пользу того, что помещение было злоумышленнику знакомо.

По последним данным властей, при стрельбе погибли пять человек. В полиции полагают, что произошедшее не является терактом. Президент США Дональд Трамп проинформирован о ЧП.

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Трамп, Дональд
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