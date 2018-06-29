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В ОБСЕ шокированы нападением на редакцию одной из старейших газет США

Происшествия
29 июня, 2:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил соболезнования семьям, коллегам и друзьям погибших и пострадавших

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 29 июня. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир шокирован стрельбой на территории главного офиса одного из старейших в США изданий Capital Gazette в Аннаполисе (штат Мэриленд).

"Потрясены и приведены в ужас массовым расстрелом в офисе издания Capital Gazette в Аннаполисе. Мои соболезнования семьям, коллегам и друзьям. Атака на прессу - это нападение на демократию", - написал представитель ОБСЕ в четверг вечером в Twitter.

По последним данным, при стрельбе в здании редакции погибли пять человек, подозреваемый задержан. В полиции полагают, что произошедшее не является терактом. Capital Gazette считается одним из старейших изданий в США. Оно было основано в 1727 году и тогда носило название Maryland Gazette.

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