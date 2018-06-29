СМИ: крупный пожар произошел близ склада с химическими веществами под Ригой

ТАСС, 29 июня. Крупный пожар произошел в латвийском городе Олайне под Ригой в районе складов с химическими веществами. Об этом со ссылкой на государственную пожарно-спасательную службу в пятницу сообщила радиостанция Baltkom.

По ее данным, "возгорание зафиксировано на территории сервиса отходов "BAO". На месте работают 34 пожарных расчета, часть из них прибыла из Риги и Елгавы. Столб дыма поднимается на несколько десятков метров. Местным жителям рекомендовано закрыть окна.

Что послужило причиной пожара, пока не известно. Олайне расположен в 240 км от границы с РФ.