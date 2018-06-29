Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 63.29
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: крупный пожар произошел близ склада с химическими веществами под Ригой

Происшествия
29 июня, 3:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

На месте происшествия работают 34 пожарных расчета

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 29 июня. Крупный пожар произошел в латвийском городе Олайне под Ригой в районе складов с химическими веществами. Об этом со ссылкой на государственную пожарно-спасательную службу в пятницу сообщила радиостанция Baltkom.

По ее данным, "возгорание зафиксировано на территории сервиса отходов "BAO". На месте работают 34 пожарных расчета, часть из них прибыла из Риги и Елгавы. Столб дыма поднимается на несколько десятков метров. Местным жителям рекомендовано закрыть окна.

Что послужило причиной пожара, пока не известно. Олайне расположен в 240 км от границы с РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Латвия Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Серена Уильямс отказалась сдавать допинг-тест, пожаловавшись на предвзятое отношение
2
Почему банк может заблокировать вашу карту
3
Норвежские ученые предсказали климатическую катастрофу в Баренцевом море
4
Лидеры ЕС более 10 часов не могут согласовать подход к решению миграционного кризиса
5
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
6
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
7
СМИ: испанская полиция задержала футболиста "Спартака" Промеса за избиение жены
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости