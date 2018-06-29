СМИ: власти Индонезии закрыли аэропорт на Бали из-за активизации вулкана Агунг

СИНГАПУР, 29 июня. /ТАСС/. Власти Индонезии приняли решение закрыть в пятницу международный аэропорт на курортном острове Бали в связи с активизацией вулкана на горе Агунг. Как сообщает телеканал Channel NewsAsia, приостановка полетов будет действовать до 19:00 по местному времени (15:00 мск).

По словам представителя аэропорта Нгурах-Рай Януса Супраюги, "на основе данных синоптиков, вулканический пепел будет в окрестностях аэропорта в пятницу утром". Накануне выброс пепла из вулкана был зафиксирован на высоте до 2 км.

В декабре 2017 года аэропорт на Бали из-за вулкана не работал в течение трех суток. Тогда отмена рейсов коснулась от 50 до 100 тыс. человек.