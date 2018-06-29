Гендиректор сельхозпредприятия в Бурятии обвиняется в хищении субсидий на 12 млн рублей

ТАСС, 29 июня. Генеральный директор сельскохозяйственного предприятия в Бурятии обвиняется в хищении 12 млн рублей, выделенных в качестве субсидии на содержание поголовья крупного рогатого скота, сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры республики.

"Генеральный директор хозяйствующего субъекта путем предоставления в министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия недостоверных сведений об увеличении поголовья скота получил субсидии из федерального и республиканского бюджетов на общую сумму 12,6 млн рублей. Полученными денежными средствами руководитель общества с ограниченной ответственностью распорядился по своему усмотрению", - говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено для рассмотрения в Тункинский районный суд. Субсидии на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота предприниматель получил в рамках государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия".