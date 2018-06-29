Возбуждено дело по факту уничтожения клубничных грядок в Хабаровском крае

ТАСС, 29 июня. Уголовное дело возбуждено по факту уничтожения урожая на клубничной ферме в Хабаровском крае, сообщает в пятницу пресс-служба краевой прокуратуры.

Уполномоченный губернатора Хабаровского края в Комсомольске-на-Амуре Константин Белинский, по сообщениям местных СМИ, на личном автомобиле заехал на принадлежащее ему поле, которое он с 2016 года сдавал в аренду жительнице Хабаровска Ирине Коровиной, и подавил урожай клубники, который вырастила арендатор. Сама Коровина в это время выступала на Всероссийском молодежном форуме "Амур" со своим проектом по выращиванию клубники на "дальневосточном гектаре". На инцидент отреагировал полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, он поручил своему аппарату разобраться в скандале.

"Отделом дознания ОМВД по Хабаровскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ ("умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба"). Возбуждение уголовного дела прокуратура района признала законным и обоснованным", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее со ссылкой на правительство Хабаровского края, 15 июня Белинский уволился. Сам инцидент произошел 16 июня. В результате происшествия были уничтожены и повреждены кусты клубники, а также приведена в негодность поливочная система, ущерб превысил 320 тыс. рублей.