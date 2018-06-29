СМИ: южнокорейский Boeing совершил аварийную посадку в токийском аэропорту

ТОКИО, 29 июня. /ТАСС/. Пассажирский Boeing-777 южнокорейской авиакомпании Korean Air совершил в пятницу аварийную посадку в токийском международном аэропорту Нарита. Как сообщает информационное агентство Kyodo, у самолета, прибывшего из сеульского аэропорта Инчхон, лопнула шина на правом колесе.

Это привело к поломке крепления колеса и прилегающего оборудования. Данных о пострадавших, а также о количестве пассажиров и членов экипажа на борту лайнера пока не поступало.

Взлетно-посадочная полоса, на которой находится аварийный Boeing, закрыта для приема самолетов.