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СМИ: южнокорейский Boeing совершил аварийную посадку в токийском аэропорту

Происшествия
29 июня, 8:10 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 29, июня. /ТАСС

Уточняется, что у лайнера лопнула шина на правом колесе

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ТОКИО, 29 июня. /ТАСС/. Пассажирский Boeing-777 южнокорейской авиакомпании Korean Air совершил в пятницу аварийную посадку в токийском международном аэропорту Нарита. Как сообщает информационное агентство Kyodo, у самолета, прибывшего из сеульского аэропорта Инчхон, лопнула шина на правом колесе.

Это привело к поломке крепления колеса и прилегающего оборудования. Данных о пострадавших, а также о количестве пассажиров и членов экипажа на борту лайнера пока не поступало.

Взлетно-посадочная полоса, на которой находится аварийный Boeing, закрыта для приема самолетов.

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