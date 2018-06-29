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Три человека погибли при пожаре в частном доме в Ростовской области

Происшествия
29 июня, 8:28 дата обновления: 29 июня, 9:51 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 29, июня. /ТАСС

Еще двое находятся в больнице

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июня. /ТАСС/. Три человека, включая двоих детей, погибли, еще двое пострадали в результате пожара в частном доме в станице Егорлыкская Егорлыкского района Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

"29 июня в 00:59 мск поступило сообщение о загорании кровли частного дома. В 01:15 мск (была объявлена) ликвидация пожара. Из горящего дома были спасены два человека, их госпитализировали в ЦРБ Егорлыкского района. В ходе разборки и проливки строительных конструкций на месте пожара были обнаружены тела трех погибших (2009, 2011, 2000 годов рождения)", - говорится в сообщении.

Для ликвидации пожара от МЧС привлекались 12 человек. Причина пожара устанавливается.

Сотрудники следственного управления СК РФ по Ростовской области возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Об этом сообщила журналистам старший помощник руководителя управления Галина Гагалаева.

"Возбуждено уголовное дело в отношении тридцатитрехлетнего жителя станицы Егорлыкской. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.105 УК РФ ("Убийство"), ч.3 ст.30... ч.2 ст.105 УК РФ ("Покушение на убийство")", - сказала она.

По данным следствия, новью 29 июня подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения после конфликта со своей сожительницей разлил в коридоре дома, предположительно, бензин, после чего поджег. "В результате его противоправных действий в домовладении возник пожар, в ходе которого погибли трое несовершеннолетних - 6, 8, и 17 лет. Семнадцатилетняя погибшая находилась в состоянии беременности", - добавила Гагалаева.

Женщина получила ожоги и самостоятельно выбралась из дома. Сам подозреваемый также получил ожоги и был госпитализирован.

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