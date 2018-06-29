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Зампред Ульяновского заксобрания Тихонов доставлен в Москву для решения вопроса об аресте

Происшествия
29 июня, 8:37 дата обновления: 29 июня, 8:43 UTC+3

Его подозревают в хищениях при закупке медицинской техники и препаратов

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Материал из 1 страницы
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Заместитель председателя Ульяновского законодательного собрания Игорь Тихонов доставлен в Москву для решения вопроса об аресте в рамках дела о хищениях средств, выделенных на закупки медицинской техники и лекарственных препаратов. Об этом в пятницу ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В Москву доставлены трое фигурантов дела - Тихонов, а также директор компании "Ульяновскфармация" Ольга Кузнецова и ее заместитель Евгений Коган", - сказал собеседник агентства, уточнив, что дело ведет центральный аппарат Следственного комитета России, поэтому материалы поступят в Басманный суд Москвы.

Согласно официальной информации, Управление ФСБ по Ульяновской области в четверг по поручению СК РФ провело обыски в министерстве здравоохранения, семьи и социального благополучия региона.

Председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин сообщил, что предметом обысков является соблюдение законности деятельности ведомства в сфере закупок. Согласно информации источника ТАСС, фигуранты дела подозреваются в создании организованной группы, способствовавшей победам на тендерах подконтрольным им компаниям с одновременным завышением цен на поставляемую медицинскую продукцию.

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