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Суд закрыл процесс по возврату $2 млн, переданных Улюкаеву Сечиным в качестве взятки

Происшествия
29 июня, 9:21 UTC+3

Прокурор поддержал просьбу ФСБ провести заседание в закрытом режиме, посчитав, что присутствие публики приведет к разглашению секретных данных

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Алексей Улюкаев

Алексей Улюкаев

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Процесс по возврату $2 млн, которые глава "Роснефти" Игорь Сечин давал в виде взятки бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву, закрыли по просьбе ФСБ, передает корреспондент ТАСС.

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Улюкаев примет участие в заседании в режиме видеосвязи из колонии. В суд также явился заявитель - генерал ФСБ в отставке Олег Феоктистов. Перед заседанием он занял место в первом ряду зала заседаний, отказавшись общаться с журналистам. Само заседание пройдет в закрытом режиме.

Прокурор поддержал просьбу ФСБ, посчитав, что присутствие публики приведет к разглашению секретных данных. В то же время Улюкаев заявил, что "категорически против" закрытия судебного заседания.

Улюкаев был осужден 15 декабря 2017 года, Мосгорсуд признал данный приговор суда законным. Как заявлял прокурор в суде первой инстанции, в октябре 2016 года Улюкаев потребовал взятку у главы "Роснефти" за положительный отзыв на сделку по покупке акций "Башнефти", угрожая в случае отказа препятствовать отрицательными заключениями законным действия компании по иным ее сделкам.

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Улюкаев в суде неоднократно заявлял, что стал жертвой провокации. Согласно версии защиты, бывший министр получил от главы "Роснефти" сумку с $2 млн, будучи уверенным, что в ней находится вино.

Он стал первым федеральным министром в России, задержанным при исполнении полномочий. В ноябре 2016 года президент РФ Владимир Путин своим указом отправил Улюкаева в отставку в связи с утратой доверия.
 

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