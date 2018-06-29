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В Москве сотрудники таможни подозреваются в получении взятки в 5 млн рублей

Происшествия
29 июня, 9:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

По данным следствия, сотрудники незаконно разрешили владельцам торговых павильонов заменить подлежащие таможенному контролю дорогие изделия из меха на более дешевые

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Сотрудники Московской таможни подозреваются в получении взятки в 5 млн рублей за исключения меховых товаров в торговом центре из временной зоны таможенного контроля. Об этом сообщили ТАСС в пресс- службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России.

"С 4 апреля по 23 мая ряд сотрудников Московской таможни Центрального таможенного управления ФТС России провели внеплановую выездную таможенную проверку в одном из торговых центров Москвы, в рамках которой незаконно разрешили владельцам торговых помещений заменить подлежащие таможенному контролю дорогие меховые изделия на более дешевые товарные позиции, а часть из них и вовсе исключить из временной зоны таможенного контроля, за что получили денежные средства в размере 5 млн рублей", - сообщили в ММСУТ.

В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать об избрании фигурантам меры пресечения. В отношении сотрудников таможни и представителя коммерческой организации возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере") и ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в особо крупном размере").

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