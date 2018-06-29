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В Татарстане загорелась свалка бытовых отходов

Происшествия
29 июня, 9:56 дата обновления: 29 июня, 10:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Площадь пожара составляет 2,5 тыс. кв. метров

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Пожар произошел на полигоне твердых бытовых отходов в городе Лениногорске в Татарстане, сообщил в пятницу ТАСС источник в экстренных службах.

"В Лениногорске на полигоне ТБО произошел пожар общей площадью 2,5 тыс. кв. метров. Угрозы распространения огня нет", - сказал собеседник агентства.

По информации ГУ МЧС по Республике Татарстан, в районе 6:00 мск в район пожара была направлена оперативная группа Лениногорского пожарно-спасательного гарнизона.

"На месте горения ТБО работает: 1 АЦ (автоцистерна), 1 ПХС (пожарно-химическая станция), один бульдозер, одна емкость для подвоза воды. Для тушения возгорания и засыпки полигона привлекается 27 человек и 12 ед. техники, в том числе от МЧС России 13 человек и 4 ед. техники. Из них - четыре пожарных автоцистерны, три водовозки, три бульдозера", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, расстояние от тлеющего полигона ТБО до Лениногорска составляет 7 км. Полигон был введен в эксплуатацию в 2003 году, его площадь - 13,3 га, на данный момент накоплено 1460 тыс. кубометров ТБО.

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