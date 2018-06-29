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Пожар в здании хлебокомбината в Вологде потушен

Происшествия
29 июня, 10:11 UTC+3 ВОЛОГДА ВОЛОГДА 29, июня. /ТАСС

Никто не пострадал

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ВОЛОГДА, 29 июня. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в здании хлебокомбината в Вологде, сообщили ТАСС в пресс-службе главка МЧС по Вологодской области.

"Пожар в здании хлебокомбината потушен. На 09:13 объявлена полная ликвидация возгорания. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Причины возгорания выясняются", - сказал ТАСС представитель пресс-службы главка Константин Корчагов.

По уточненным данным, горело здание хлебокомбината на улице Самойло, 20 в спальном районе Вологды. Угрозы рядом стоящим зданиям нет, уточнили в мэрии города.

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