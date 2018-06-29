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Суд вернул Феоктистову $2 млн, переданные Улюкаеву в виде взятки

Происшествия
29 июня, 10:36 дата обновления: 29 июня, 11:30 UTC+3

Суд также направил средства со счета экс-министра экономического развития для погашения штрафа в 130 млн рублей

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Алексей Улюкаев

Алексей Улюкаев

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы в пятницу удовлетворил заявление генерала ФСБ в отставке Олега Феоктистова о возврате $2 млн, которые ранее использовались при оперативной разработке получения взятки бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым, передает корреспондент ТАСС.

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"Удовлетворить заявление о возврате денег", - огласила решение судья по итогам прошедшего в закрытом режиме заседания.

Как следует из судебного акта, Улюкаев возражал против возвращения денег заявителю. Сам Феоктистов просил вернуть деньги "по принадлежности".

Суд в постановлении сослался на приговор в отношении экс-министра Улюкаева, в котором также определена судьба вещественных доказательств. "Вернуть средства по принадлежности", - постановила судья.

Судебный акт пока не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционной инстанции.

"Мы не согласны с решением об удовлетворении требований генерала Олега Феоктистова и обжалуем его", - сказала адвокат защиты Лариса Каштанова.

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Суд также направил средства со счета экс-министра экономического развития для погашения штрафа.

"Обратить денежные средства, находящиеся на счете Улюкаева в счет оплаты штрафы, возложенного на него приговором суда", - огласила постановление судья.

Согласно материалам дела, средств на счете Улюкаева будет достаточно для оплаты штрафа.

Улюкаев принял участие в заседании в режиме видеосвязи из колонии в Тверской области. Он высказал свою позицию односложно, попросив о снятии ареста с имущества. Остальную часть процесса бывший министр что-то писал в своем блокноте, не реагируя на заявления сторон в процессе.

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