Пострадавшего при взрыве газа в Калмыкии мужчину переведут в ожоговый центр в Астрахани

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Мужчина, пострадавший при взрыве газа в одной из квартир двухэтажного дома в поселке Малые Дербеты в Калмыкии, получил ожог до 40% тела, медики планируют перевести его в ожоговый центр в Астрахань, сообщила в пятницу ТАСС главный врач малодербетовской районной больницы Евгения Сулукова.

Сообщение о ЧП в кирпичном двухэтажном доме по улице Советской поступило накануне вечером примерно в 16:30 мск. Ранее сообщалось, что в результате инцидента пострадали два человека: 15-летняя девочка получила отравление угарным газом, но позже была отпущена домой, а собственник квартиры, где взорвался газ, был доставлен в больницу с ожогами. Также из дома были эвакуированы 13 человек, чьи квартиры располагаются в пострадавшем от взрыва подъезде.

"Состояние у мужчины - средней степени тяжести, у него ожог второй степени, площадь повреждения - примерно 30-40%. В течение дня его перевезут в ожоговый центр в Астрахань, уже ведем переговоры. Планируем [перевезти] в течение сегодняшнего дня", - сказала Сулукова.

Как сообщил ТАСС врио главы Малодербетовского района Саранг Лиджиев, в течение дня пятницы специалисты проведут обследование дома, после чего будет принято окончательное решение о ремонте или его сносе. По уточненным данным, сейчас расселены жители двух подъездов, все они находятся у родственников. Дом пока отключен от газоснабжения и электричества. На месте происшествия дежурит полиция.