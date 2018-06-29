Аэропорт на Бали возобновил работу

ТАСС, 29 июня. Власти Индонезии в пятницу решили возобновить работу международного аэропорта на курортном острове Бали, который ранее в тот же день был закрыт в связи с активизацией вулкана на горе Агунг. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителя индонезийской государственной авиадиспетчерской компании.

"По последним данным, полученным от метеорологов, в воздушном пространстве аэропорта Нгурах-Рай вулканического пепла больше нет", - приводит агентство его слова. По данным Синьхуа, аэропорт возобновил свою работу раньше, чем запланировано.

По информации агентства, власти отложили 239 внутренних и 207 международных рейсов в связи с активизацией вулкана на горе Агунг в четверг. Отмечается, что приостановка авиасообщения нарушила планы 74 тыс. туристов.

В декабре 2017 года аэропорт на Бали из-за вулкана не работал в течение трех суток. Тогда отмена рейсов затронула от 50 тыс. до 100 тыс. человек.