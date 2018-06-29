Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Аэропорт на Бали возобновил работу

Происшествия
29 июня, 13:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Ранее воздушная гавань была закрыта в связи с активизацией вулкана на горе Агунг

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 29 июня. Власти Индонезии в пятницу решили возобновить работу международного аэропорта на курортном острове Бали, который ранее в тот же день был закрыт в связи с активизацией вулкана на горе Агунг. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителя индонезийской государственной авиадиспетчерской компании.

"По последним данным, полученным от метеорологов, в воздушном пространстве аэропорта Нгурах-Рай вулканического пепла больше нет", - приводит агентство его слова. По данным Синьхуа, аэропорт возобновил свою работу раньше, чем запланировано.

По информации агентства, власти отложили 239 внутренних и 207 международных рейсов в связи с активизацией вулкана на горе Агунг в четверг. Отмечается, что приостановка авиасообщения нарушила планы 74 тыс. туристов.

В декабре 2017 года аэропорт на Бали из-за вулкана не работал в течение трех суток. Тогда отмена рейсов затронула от 50 тыс. до 100 тыс. человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Индонезия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД Литвы надеется, что РФ изменит позицию по приостановке проекта "Миссия Сибирь"
2
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
3
Почему банк может заблокировать вашу карту
4
Саммит ЕС призвал Россию сотрудничать по расследованию крушения Boeing на Украине
5
Серебряков рассказал, кто вынудил его дать интервью Дудю
6
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
7
Почему сборная России может преподнести сюрприз в плей-офф ЧМ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости