УФАС сообщила о неоднократных нарушениях в медицинских закупках Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 29 июня. /ТАСС/. Ульяновское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России выявляло многочисленные нарушения в сфере закупок в системе здравоохранения в области на протяжении нескольких лет. Об этом сообщил в пятницу ТАСС руководитель регионального ведомства Геннадий Спирчагов.

"По сути, очень много нарушений было, часть материалов мы передавали в 2016, в 2017 году в правоохранительные органы и губернатору писали. Есть даже такие примеры, которых нет в других регионах РФ, например, чтобы объединить "в один котел" лекарственные препараты с чем-то еще - такого нигде, кроме Ульяновской области, не было", - сказал собеседник агентства.

Спирчагов уточнил, что в 2017 году в управление пришли жалобы на совместные торги более 60 больниц на 587 млн рублей по обеспечению медицинскими изделиями. Были объединены 3,5 тыс. наименований медицинских изделий, что не позволяло производителям тех или иных изделий просто участвовать в этом аукционе. "По сути дела, они ограничили конкуренцию, естественно, и, возможно, это было сделано умышленно. Если завод делает шприцы, он же не может поставить халаты, бахилы, иглы", - добавил он.

Глава Ульяновского УФАС добавил, что в документации также было много других нарушений. Например, была указана необходимость поставки аппарата артериального давления в больницы без уточнения его вида, которых порядка 15. "Цена таких аппаратов колеблется от 300 рублей до 20 тысяч рублей. И потом, как оказалось, больницам были не нужны эти 3,5 тыс. наименований - какой-то больнице нужно 200 наименований, какой-то - 40. По сути дела, это не были совместные торги", - уточнил Спирчагов.

Собеседник агентства также привел пример нарушений в еще одном крупном аукционе на сумму 999 млн рублей, которые были выявлены в декабре 2014 года. Аукцион был аннулирован ФАС России, но, несмотря на это, в марте 2015 года был объявлен новый открытый конкурс на медицинские изделия и медицинские аппараты с аналогичными нарушениями, который также был аннулирован ФАС России. "Объединили все туда, и даже специализированные продукты лечебного питания. <…> После этого аукциона... были возбуждены административные дела в отношении всех главных врачей Ульяновской области - около 70 человек были привлечены к административной ответственности", - отметил Спирчагов.

Ранее ТАСС сообщал, что Управление ФСБ по Ульяновской области 28 июня провело обыски в министерстве здравоохранения, семьи и социального благополучия региона. Председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин сообщил, что предметом обыска является соблюдением законности деятельности ведомства в сфере закупок. Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Рашид Абдуллов после обысков был госпитализирован.