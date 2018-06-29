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Глава владимирского управления Росгвардии арестована на 2 месяца

Происшествия
29 июня, 13:15 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 29, июня. /ТАСС

Алфию Мокшину подозревают в получении взятки

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ВЛАДИМИР, 29 июня. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Владимира удовлетворил ходатайство Следственного комитета и поместил под стражу на два месяца начальника управления Росгвардии по Владимирской области Алфию Мокшину. Она подозревается в получении взятки в значительном размере от подчиненных, сообщили ТАСС в суде.

"Алфия Мокшина помещена под стражу на два месяца по 26 августа 2018 года включительно", - уточнили ТАСС в пресс-службе суда.

Как сообщалось ранее, Мокшина подозревается в получении взяток от подчиненных ей руководителей подразделений за их непривлечение к дисциплинарной ответственности.

Региональным следственным управлением СК РФ при участии отдела собственной безопасности Центрального округа войск национальной гвардии РФ в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). По данным СК, в мае полковник полиции через посредника получила от нескольких руководителей территориальных подразделений Росгвардии региона требуемые суммы денег.

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