Глава федерации армрестлинга Удмуртии погиб в ДТП в Татарстане

ИЖЕВСК, 29 июня. /ТАСС/. Два человека погибли, еще трое, в том числе ребенок, пострадали в ДТП в Татарстане. Среди погибших глава федерации армрестлинга Удмуртии Александр Тюрин.

По данным ГИБДД Татарстана, авария произошла в четверг на 879 км автодороги Москва - Уфа в Пестречинском районе. "Водитель автомобиля "Ниссан Кашкай", по предварительным данным, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем "Ивеко". Водитель и пассажирка автомобиля "Ниссан" от полученных травм скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении ГИБДД.

На странице в социальной сети ВКонтакте федерации армрестлинга Удмуртии, сообщается, что в аварии погиб президент федерации Александр Тюрин.

По данным администрации Ижевска, погибший является сыном бывшего мэра Ижевска Юрия Тюрина, который ушел в отставку в мае этого года.