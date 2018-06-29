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Глава федерации армрестлинга Удмуртии погиб в ДТП в Татарстане

Происшествия
29 июня, 13:23 UTC+3 ИЖЕВСК ИЖЕВСК 29, июня. /ТАСС

Помимо Александра Тюрина, в ДТП также погиб еще один человек

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ИЖЕВСК, 29 июня. /ТАСС/. Два человека погибли, еще трое, в том числе ребенок, пострадали в ДТП в Татарстане. Среди погибших глава федерации армрестлинга Удмуртии Александр Тюрин.

По данным ГИБДД Татарстана, авария произошла в четверг на 879 км автодороги Москва - Уфа в Пестречинском районе. "Водитель автомобиля "Ниссан Кашкай", по предварительным данным, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем "Ивеко". Водитель и пассажирка автомобиля "Ниссан" от полученных травм скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении ГИБДД.

На странице в социальной сети ВКонтакте федерации армрестлинга Удмуртии, сообщается, что в аварии погиб президент федерации Александр Тюрин.

По данным администрации Ижевска, погибший является сыном бывшего мэра Ижевска Юрия Тюрина, который ушел в отставку в мае этого года.

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