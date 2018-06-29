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AP: убийце пяти сотрудников газеты в Мэриленде предъявлены обвинения

Происшествия
29 июня, 13:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

В пятницу пройдут слушания по поводу избрания меры пресечения для нападавшего

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ТАСС, 29 июня. Обвинения предъявлены предполагаемому убийце пяти сотрудников издания Capital Gazette в штате Мэриленд.

Об этом сообщило в пятницу AP со ссылкой на судебные документы.

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Агентство уточняет, что мужчине предъявлены обвинения по пяти эпизодам убийства при отягчающих обстоятельствах

Имя обвиняемого - Джэррод Уоррен Рамос. Отмечается, что слушания по поводу избрания меры пресечения для Рамоса состоятся в пятницу в 10.30 утра (17.30 мск).

В четверг житель Мэриленда устроил стрельбу в редакции газеты в Аннаполисе, в результате которой погибли пять человек. В 2012 году мужчина обвинил издание в клевете, но суд отказался рассматривать его иск.

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