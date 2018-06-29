AP: убийце пяти сотрудников газеты в Мэриленде предъявлены обвинения

ТАСС, 29 июня. Обвинения предъявлены предполагаемому убийце пяти сотрудников издания Capital Gazette в штате Мэриленд.

Об этом сообщило в пятницу AP со ссылкой на судебные документы.

Агентство уточняет, что мужчине предъявлены обвинения по пяти эпизодам убийства при отягчающих обстоятельствах

Имя обвиняемого - Джэррод Уоррен Рамос. Отмечается, что слушания по поводу избрания меры пресечения для Рамоса состоятся в пятницу в 10.30 утра (17.30 мск).

В четверг житель Мэриленда устроил стрельбу в редакции газеты в Аннаполисе, в результате которой погибли пять человек. В 2012 году мужчина обвинил издание в клевете, но суд отказался рассматривать его иск.