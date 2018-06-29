Бывшего природоохранного прокурор Астрахани осудили на 8 лет за взятку

АСТРАХАНЬ, 29 июня. /ТАСС/. Ленинский районный суд Астрахани признал виновным бывшего Астраханского межрайонного природоохранного прокурора Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры Сергея Борисихина в получении взятки в крупном размере. Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, сообщили в пятницу в пресс-службе областной прокуратуры.

"Судом установлено, что Сергей Борисихин в апреле прошлого года, занимая должность астраханского межрайонного природоохранного прокурора, получил 500 тыс. рублей от генерального директора юридического лица за непроведение в отношении него проверки исполнения законодательства в сфере охраны окружающей среды. Суд назначил Борисихину наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, бывший природоохранный прокурор лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на государственной службе и в органах местного самоуправления, сроком на 5 лет.