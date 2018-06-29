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На западе Москвы избили и ограбили адвоката из Подмосковья

Происшествия
29 июня, 14:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Сумма украденного составила 1 млн рублей

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Юрист Одинцовской палаты адвокатов стал жертвой грабежа на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Вечером 26 июня на Брянской улице в Москве неизвестные избили 40-летнего адвоката Одинцовской коллегии адвокатов, после чего насильно посадили его в свой Mercedes и похитили у него сумку с более 1 млн рублей. Потом злоумышленники высадили потерпевшего и скрылись", - сказал собеседник агентства.

С заявлением в полицию обратилась свидетель преступления, сообщившая приметы и номер автомобиля злоумышленников. Спустя 20 минут полицейские задержали автомобиль и его владельца. Им оказался 29-летний гражданин Республики Армения. Проводится розыск его соучастников.

Возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ ("Грабеж").

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